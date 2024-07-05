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16:10, 5 июля 2024Моя страна

Гигантское растение-мутант напугало россиян

Жители Воронежа нашли борщевик высотой пять метров

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Жители Воронежа нашли плантацию гигантского борщевика-мутанта. Размеры растения напугали их, сообщает издание «Воронежские новости».

Плантацию борщевика обнаружили в Ботаническом саду Воронежского государственного университета (ВГУ). Часть опасных зарослей высотой пять метров уже скосили.

Ранее сообщалось, что ученые из Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали способ извлечения эфирного масла из плодов борщевика и готовятся запатентовать его. Они выяснили, что эфирное масло, содержащееся в этом опасном сорняке, обладает высокой противогрибковой активностью.

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      Варвара Кошечкина
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