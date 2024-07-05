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14:38, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Отар Кушанашвили опубликовал видео из больницы и рассказал о своих сожалениях

Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал видео из больницы после операций
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Кадр: Telegram-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе»

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, перенесший несколько операций, опубликовал видео, снятое в больнице. Ролик доступен в его Telegram-канале.

В ролике Кушанашвили лежит на больничной койке, справа от него стоит капельница. В видео ведущий заявил, что к этой ситуации его привело безалаберное отношение к своему здоровью.

«Я с таким воодушевлением думаю о том, что, возможно, если я выполню все предписания, мне дадут закрыться дома в катакомбах, где я скроюсь окончательно от публики, пока не приведу себя в порядок», — признался телеведущий. Однако, по его словам, пока он вынужден проявить терпение. «А можно было бы не терпеть, если бы я, самый умный парень на земле, время от времени не проводил время глупо», — посетовал Кушанашвили.

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Ранее стало известно, что телеведущего переведут в НМИЦ онкологии имени Блохина. Утверждалось, что Кушанашвили предстоит еще одна операция, для этого на протяжении 20 дней ему будут ставить капельницы, поднимающие уровень белка в крови.

Перед этим журналист, рассказывая о своем лечении, заявил, что каждый день участвует в битве за выживание. Он также призвал россиян не относиться к своему здоровью беспечно.

20 июня стало известно, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Сообщалось, что ведущий сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца. Позднее его друг Владимир Полупанов раскрыл, что у ведущего обнаружили злокачественную опухоль.

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      Маргарита Щигарева
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