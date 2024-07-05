В российском городе объявили войну матерящимся комикам

Комику Илье Соболеву запретили выступать в концертном зале Костромы из-за мата

Популярному комику Илье Соболеву запретили выступать в концертно-выставочном (КВЦ) зале «Губернский» в Костроме из-за мата в его номерах. О том, что российский город объявил войну комикам, которые используют ненормативную лексику, сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, руководство зала изучило выступления Соболева и обнаружило, что юморист использует мат и пошлые шутки в выступлениях. По этой причине в «Губернском» отказались рассматривать заявку на выступление юмориста.

Руководство зала отметило, что не планирует разрешать концерты комиков, использующих мат. В «Губернском» уточнили, что, согласно договору, который заключается с юмористами, артисты должны показывать на сцене только утвержденные для демонстрации на ТВ номера.

Кроме того, в уставе концертно-выставочного зала отмечается, что выступления должны повышать культурный уровень жителей города. По словам представителей площадки, мат в выступлениях не отвечает этой задаче.

Ранее известный стендап-комик Игорь Тарлецкий объяснил, почему не использует мат в выступлениях. Он заявил, что с нецензурными выражениями в шутках легче добиться реакции зрителя. Юморист подчеркнул, что хочет вызывать смех без «усилителя» в виде мата.