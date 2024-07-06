Мэр Волгограда Марченко: здание насосной станции восстановят после взрыва газа

Пострадавшее после взрыва газа здание насосной станции в Волгограде восстановят. Об этом заявил мэр города Владимир Марченко, отметив, что реконструкция сооружения пройдет в два этапа, передает в субботу, 6 июля, ТАСС.

«Первый — сделать все, чтобы по возможности не ограничивать подачу коммунального ресурса. По второму этапу работы будет дальнейшее восстановление здания, станции», — сказал глава администрации города.

Взрыв в здании насосной станции произошел ранее в этот же день. Жертвами ЧП стали два человека. Также сообщалось о четырех не подающих признаков жизни гражданах под завалами.

В городе создали оперативный штаб, который возглавил мэр. Причиной ЧП в региональном управлении МЧС назвали взрыв газа. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.