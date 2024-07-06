В Германии рассказали о планах подрыва «Северных потоков» в 2014 году

Welt: подрыв «Северных потоков» планировался до вхождения Крыма в РФ в 2014 году

Подрыв проложенных по дну Балтийского моря газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировался еще в 2014 году, до вхождения Крыма в состав России. Об этом пишет Welt am Sonntag cо ссылкой на данные немецких и зарубежных следователей и спецслужб.

Газета отмечает, что следователи не уверены в обоснованности версии насчет причастности некоей «украинской группировки» к взрывам газопроводов.

В частности, руководивший в 2011–2016 годах разведкой Германии BND Герхард Шиндлер утверждает, что улики, указывающие на причастность к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком был Киев.

По данным издания, летом 2023 года польские спецслужбы передали BND сведения о лицах, которые могут быть связаны с подрывом и «иметь связь с Москвой». Среди них называются члены экипажа яхты «Андромеда» с российским гражданством. По этой причине польские разведслужбы сочли Россию заказчиком подрыва.

В 2023 году СМИ со ссылкой на следователей писали, что эта яхта была арендована исполнителями подрыва по подложным документам. Всего на борту было шесть человек. Они установили взрывные устройства на газопроводах при помощи глубоководного оборудования.

При этом, как пишет Welt am Sonntag, за неделю до взрывов яхта находилась в польском Колобжеге. Издание отмечает, что польская сторона до сих не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра судна. Газета называет возможной причиной то, что на кадрах — не только экипаж «Андромеды», но и «американские и польские агенты».

Ранее депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США. Так он прокомментировал заявление члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томаса Крюгера о попытках спецслужб США воспрепятствовать расследованию подрыва «Северных потоков». Парламентарий подчеркнул, что подобные заявления говорят о бесспорной причастности Вашингтона к инциденту.