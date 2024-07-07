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12:58, 7 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали болезненным удар ВС России по аэродрому Миргород

Экс-представитель ВСУ Игнат: удар по аэродрому в Миргороде болезненный
СюжетМинобороны

Фото: Александр Река / ТАСС

Бывший представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат назвал болезненным удар Российской армии по аэродрому Миргород Полтавской области. Его слова приводит ТАСС.

«Удар по аэродрому Миргород на Полтавщине. Болезненный удар», — заявил Игнат, добавив, что украинской армии тяжело противостоять тактике ВС России по тактическому уровню использования беспилотников.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что на аэродроме Миргород были уничтожены самолеты ВСУ. Ракетный удар был нанесен расчетами ОТРК «Искандер-М». На Украине эти сведения подтвердили, заявив о потерях техники.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении пяти и повреждении двух украинских Су-27 на аэродроме. Удары нанесли расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Их удалось уничтожить силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

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