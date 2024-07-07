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11:55, 7 июля 2024Россия

В российском регионе зафиксировали новые случаи отравления роллами из службы доставки

В Бурятии у 75 клиентов кафе выявили сальмонеллез

Фото: Евгений Биято / РИА Новости

В Бурятии клиенты одного кафе продолжают массово травиться роллами — у них выявили сальмонеллез, передают РИА Новости.

По данным агентства, все заболевшие обедали роллами в кафе «Мастер роллов» в Гусиноозерске, либо их им привозила служба доставки. Среди отравившихся — 42 ребенка. Госпитализация потребовалась 15 заказывавшим роллы, из них — 10 детям.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту массового отравления. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование по установлению причинно-следственной связи возникновения группового очага сальмонеллеза.

Ранее одна из пострадавших Виктория Баннова рассказала, что посетители кафе неоднократно видели в помещении тараканов. По ее словам, один из клиентов заметил личинку таракана в соевом соусе.

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      Елена Торубарова
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