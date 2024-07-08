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22:29, 8 июля 2024Мир

Додон допустил отмену выборов в Молдавии и узурпацию власти

Додон: власти в Молдавии могут отменить выборы
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Действующие власти Молдавии могут отменить октябрьские выборы главы государства, допустил экс-президент страны Игорь Додон. Его слова передает РИА Новости.

«Власти могут отменить выборы. Это означает узурпацию власти, поскольку мандат президента заканчивается 24 декабря. Они попробует действовать как на Украине? Надо посмотреть», — сказал он, призвав оппозицию к диалогу.

Ранее вице-председатель правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Раду Мариан предложил закрепить стремление к евроинтеграции в Конституции страны.

20 октября, в один день с выборами президента, в Молдавии пройдет референдум о вступлении страны в Европейский союз. По словам политика, независимо от того, кто будет в правительстве, «эта цель должна быть там».

Он подчеркнул, что стремление Молдавии в ЕС необходимо защитить на уровне Конституции, чтобы власти не смогли игнорировать волю народа.

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      Сергей Грехов
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