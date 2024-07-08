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22:20, 8 июля 2024Экономика

У сына российского экс-губернатора обнаружили жилье за сотни миллионов рублей

Baza: сын экс-губернатора Тульской области владеет квартирой за 265 млн рублей

Кадр: Telegram-канал Baza

Сын бывшего главы Тульской области Владимира Груздева владеет жильем в центре Москвы. Стоимость объекта составляет 265 миллионов рублей, обнаружил Telegram-канал Baza.

Как сообщается, Леонид Груздев решил избавиться от своей столичной квартиры. Лот располагается в девятиэтажном «Доме со львами» на Малой Молчановке, в здании 1914 года постройки. В прежние времена здесь проживал писатель Алексей Толстой. Гостили в историческом доме поэты Сергей Есенин и Марина Цветаева.

Площадь жилья насчитывает 162 квадратных метра, а интерьер выдержан в стиле американской классики. Здесь разместились спальня, кабинет, кухня-столовая, а также мастер-блок с гардеробной и отдельным санузлом. Особый шик квартире придает декоративный камин с надписью «В гостях хорошо, а дома лучше».

Нынешний владелец жилплощади давно ее не навещал — сейчас он обучается в Лондоне. По данным журналистов, Леонид оформил доверенность на отца и готовит объект к продаже.

Груздев был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов, с 2011 года возглавлял Тульскую область. 2 февраля 2016 года президент России Владимир Путин принял отставку Груздева, который покинул пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. В 1993 году он основал сеть супермаркетов «Седьмой континент», которую в 2007 году продал партнеру Александру Занадворову.

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