Информация о розыске подозреваемых в попытке кражи детей не подтвердилась

Сообщения о розыске подозреваемых в попытке кражи детей не подтвердились

Пользователи соцсетей начали распространять публикации о попытках кражи детей в Ульяновской области. Эти сведения не подтвердились.

В сообщениях говорится, что в Ульяновской области в поселках Первомайский и Пятисотенный двое неизвестных ездят на машине и предлагают детям доехать с ними до магазина за сладостями. Автор публикации утверждает, что полиция уже опросила всех, кто видел этот автомобиль, в том числе детей.

На снимках запечатлена машина с госномером М747УС702, зарегистрированная в республике Башкортостан. По словам автора, жители поселка задержали мужчин, ездивших на этой машине, при попытке увезти с собой девочку. Подробности не описываются.

Пользователи соцсетей в комментариях к публикации предупредили, что автор заметки является спамером и публикует подобные данные для увеличения просмотров.

МВД по Ульяновской области не публиковало сведения об инцидентах в указанных поселках, а также не распространяло ориентировку на автомобиль. В соцсетях также не публиковалась другая информация о замеченном в Первомайском и Пятисотенном автомобиле.

Сообщения о распространении ориентировки на машину подозреваемых в попытке украсть детей в Ульяновской области не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».