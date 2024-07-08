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17:12, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Информация о розыске подозреваемых в попытке кражи детей не подтвердилась

Сообщения о розыске подозреваемых в попытке кражи детей не подтвердились

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Пользователи соцсетей начали распространять публикации о попытках кражи детей в Ульяновской области. Эти сведения не подтвердились.

В сообщениях говорится, что в Ульяновской области в поселках Первомайский и Пятисотенный двое неизвестных ездят на машине и предлагают детям доехать с ними до магазина за сладостями. Автор публикации утверждает, что полиция уже опросила всех, кто видел этот автомобиль, в том числе детей.

На снимках запечатлена машина с госномером М747УС702, зарегистрированная в республике Башкортостан. По словам автора, жители поселка задержали мужчин, ездивших на этой машине, при попытке увезти с собой девочку. Подробности не описываются.

Пользователи соцсетей в комментариях к публикации предупредили, что автор заметки является спамером и публикует подобные данные для увеличения просмотров.

МВД по Ульяновской области не публиковало сведения об инцидентах в указанных поселках, а также не распространяло ориентировку на автомобиль. В соцсетях также не публиковалась другая информация о замеченном в Первомайском и Пятисотенном автомобиле.

Сообщения о распространении ориентировки на машину подозреваемых в попытке украсть детей в Ульяновской области не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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