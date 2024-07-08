«Мы это не одобряем». Нидерланды разочаровал ответ посла России на отправку Украине F-16. Как дипломат оценил решение?

МИД Нидерландов разочарован ответом РФ на решение о поставках F-16 в ВСУ

Ответ посла России на решение Нидерландов выдать разрешение на поставки 24 истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) стал «разочаровывающим». Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп.

Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем Каспар Велдкамп глава МИД Нидерландов

Посол России назвал F-16 законной целью

2 июля российский посол Владимир Тарабрин заявил, что одобрение поставок F-16 на Украину расценивается Россией как шаг Нидерландов в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки.

Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции Владимир Тарабрин посол России в Нидерландах

Первые F-16 передадут Киеву уже в ближайшее время

В начале июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен анонсировала передачу 24 истребителей F-16 Украине, первые из них передадут в ближайшее время. Кроме того, Киеву поставят семь авиационных двигателей F-16.

Разрешение на их отправку было выдано 19 июня. В то же время Оллонгрен не уточнила точные сроки поставок.

О применении F-16 на Украине уже заявляли ранее

1 июля бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман сообщил, что применение поставленных западными странами истребителей F-16 уже было замечено на территории Украины.

[Случился] первый удар, нанесенный F-16, подтвержденный прямым контактом с Международным легионом. Мы наконец-то дошли до этого Ксавье Тайтельман бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне

Однако военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» усомнился в том, что украинская армия действительно получила и использует эти самолеты в зоне специальной военной операции (СВО).

По его словам, эта информация требует подтверждения. Дандыкин считает, что F-16 все-таки появятся на Украине текущим летом, но позже.

Это будет непростая прогулка для этих самолетов, и с точки зрения наших средств противовоздушной обороны, и с точки зрения работы наших самолетов, особенно Су-35 и Су-57. Это осложнит боевые действия, но не настолько, чтобы враг получил преимущество Василий Дандыкин военный эксперт

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признавал, что американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины. До этого на Западе рассматривали возможность размещения самолетов за пределами республики.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов подчеркивал, что F-16 станут законной целью России даже если их разместят за пределами Украины, но при этом будут использовать в боевых вылетах. Помимо самолетов, в качестве законных целей Москва будет рассматривать и аэродромы, с которых будут совершаться вылеты, «со всеми вытекающими последствиями», добавил он.