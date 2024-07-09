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13:30, 9 июля 2024Забота о себе

Гипертоников призвали чаще есть темный шоколад и гранаты

Кардиолог Бокерия: темный шоколад и гранаты помогают снизить высокое давление

Фото: Chris Tweten / Unsplash

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Бокерия перечислила несколько доступных продуктов, которые помогают снизить высокое давление. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Прежде всего Бокерия призвала гипертоников чаще есть гранаты и различные ягоды. Контролировать скачки артериального давления также помогут жирная рыба и морепродукты, оливковое масло, оливки, зеленые листовые овощи, то есть продукты, составляющие основу средиземноморской диеты. «Средиземноморская диета помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, нейродегенеративные заболевания, ожирение, сахарный диабет, а также сохраняет молодость и красоту», — объяснила Бокерия.

Помимо этого, в список полезных при гипертонии продуктов кардиолог включила темный шоколад, бобы, свеклу, чеснок, а также сырые или подсушенные в духовке без масла семечки (тыквенные, чиа, подсолнечник, лен).

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В заключение Бокерия обратила внимание россиян на то, что взять под контроль давление помогает не только диета, но здоровый сон, медитации и регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности.

Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова назвала виды спорта, занятия которыми лучше всего укрепляют сердце. По ее словам, к таким видам спорта относятся плавание, велоспорт, скандинавская ходьба и аэробика.

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      Наталья Обрядина
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