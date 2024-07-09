Россияне бросились скупать массажеры для игры в хомяка

Ведомости: россияне начали массово скупать массажеры для игры Hamster Kombat

Россияне бросились массово скупать массажеры для криптовалютной игры. Об этом со ссылкой на данные маркетплейсов пишут «Ведомости».

Интерес к перкуссионным массажерам в России вырос на фоне популярности кликера Hamster Kombat. Механика этого мини-приложения в мессенджере Telegram заключается в необходимости быстро нажимать («тапать») на изображение хомяка, получая за это игровую валюту.

В июне 2024 года спрос на подобные устройства подскочил почти в три раза (плюс 179 процентов) по сравнению с маем, рассказали представители Wildbberries. В карточке товара продавцы указывают, что массажер можно использовать для «быстрой прокачки Hamster Kombat», хотя изначально они предназначаются для снятия напряжения в мышцах, например, после физической нагрузки.

Активнее продавать перкуссионные массажеры начали и в Ozon — на этой площадке продажи в июне-июле выросли на 34 процента в штучном и 28 процента в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сооснователь сервиса аналитики продаж MarketGuru Дмитрий Сизон рассказал, что средняя цена такого прибора на маркетплейсах составляет около 2,6 тысячи рублей.

Выросла и популярность тематического мерча с изображением хомяка из игры — например, футболок и бейсболок. По данным сервисов аналитики MPGO и Shopstat, на текущий момент на Wildberries представлено почти 700 товаров с указанием в названии или описании Hamster Combat, на Ozon — около 130.

Игра Hamster Kombat была представлена 25 марта и за несколько месяцев смогла привлечь более 90 миллионов пользователей со всего мира. По сюжету игры хомяк становится руководителем криптобиржи, которую надо развивать. Hamster Kombat доступна в мессенджере Telegram через одноименного бота. Создатели обещают, что выпустят криптовалютный токен, который, как ожидается, игроки получат за активность в приложении.