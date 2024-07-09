Сообщения о напавшем на сотрудника гипермаркета бойце СВО не подтвердились

Данные о напавшем на работника магазина в Петербурге бойце СВО не подтвердились

Распространившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что герой специальной военной операции (СВО) на Украине напал с топором на сотрудника гипермаркета в Петербурге, оказались недостоверными.

Утверждалось, что 42-летний боец нанес множественные удары по голове топором 30-летнему жителю Самарской области, пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. К постам также прикреплялось видео, на котором запечатлен инцидент — на кадрах видно, что подозреваемый с топором подбежал к сотруднику и начал наносить удары, его потом оттащил другой мужчина.

В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что все произошло 6 июля, причиной стала ревность. Известно, что подозреваемый нанес не менее девяти ударов топором по голове мужчине, с которым ранее вступил в конфликт. В отношении злоумышленника составили административный протокол о мелком хулиганстве. По данным 78.ru, подозреваемый расстался с супругой, поскольку злоупотреблял алкоголем. У женщины появился новый возлюбленный, и он отправился выяснять отношения с соперником.

Позднее издание «Фонтанка» написало, что навший на сотрудника гипермаркета мог быть бывшим военнослужащим мотострелковых войск. Мужчина действительно заключал контракт с Минобороны, но в зону СВО так и не отправился.

Подруга бывшей жены подозреваемого также рассказала, что он не был на спецоперации. «Нападавший не бывший участник СВО, как многие пишут. Он бывший военнослужащий мотострелковых войск, последний год — без работы», — поделилась она. Недавно мужчина устроился куда-то неофициально.

Сообщение о нападении с топором в петербургском гипермаркете получило широкое распространение в российских СМИ - об инциденте написали aif.ru, «МК», «Фонтанка», kp.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».