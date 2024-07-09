В сети приняли всерьез новость сатирического издания о передаче Байконура Китаю

В сети распространились утверждения о том, что после окончания у России срока аренды Байконура космодром якобы передадут Китаю. Их первоисточником оказался ресурс, публикующий сатирические новости.

Сообщения такого рода стали распространяться в соцсетях, а также в украинских и проукраинских Telegram-каналах. Утверждалось, что заявление о Байконуре сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после официальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

«Сегодня мы договорились с господином Си о бесплатной передаче города Байконур и одноименного космодрома под контроль Китаю после окончания срока российской аренды. Взамен китайская сторона обязуется раз в пять лет обеспечивать казахстанским космонавтам полет на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" для проведения научных экспериментов», — приводилась предполагаемая цитата Токаева.

Токаев в начале июля действительно переговорил с председателем КНР. Однако заявление о якобы передаче Китаю Байконура на сайте президента Казахстана опубликовано не было.

Первым о предполагаемой передаче космодрома Китаю заявило агентство сатирических новостей Qaznews24, которое публикует выдуманные инфоповоды. «Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми — абсолютная случайность», — говорится в его профиле в соцсетях. «Новость» появилась в аккаунте издания в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и X на фоне встречи Токаева с Си Цзиньпином.

Информация о том, что Байконур якобы передадут Китаю, не получила распространения в российских СМИ, однако разошлась по Telegram-каналам и соцсетям (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»