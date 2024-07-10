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10:08, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии из-за поста о детской больнице в Киеве

Блогер Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии из-за поста о больнице в Киеве

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев обвинил в лицемерии певицу Аллу Пугачеву из-за ее поста в соцсети о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. На публикацию артистки он ответил в обзоре новостей, выпуск вышел в соцсети «ВКонтакте».

«До последнего слова читал и думал, что речь идет о детской больнице в секторе Газа. Но нет, Алла Пугачева переживает о детской больнице в Киеве», — заявил он.

Лебедев отметил, что Пугачева живет в Израиле примерно в сотне километров от сектора Газа, где конфликт уже унес жизни тысяч женщин и детей. Однако, как указал блогер, ни певица, ни ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) публично не высказывались о переживаниях на эту тему.

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«Короче, Бог действительно терпелив и действительно всему есть предел, но нет предела лицемерию Пугачевой и Галкина», — заключил Лебедев.

Публикация певицы о детской больнице в Киеве вызвала большой резонанс. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о посте артистки словами «Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется». В Госдуме же ее призвали признать иноагентом, а также заявили о превращении Пугачевой в инструмент политических провокаций.

9 июля певица опубликовала пост о киевской детской больнице «Охматдет» с фотографией ребенка и подписью «Бог терпелив, но всему есть предел».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что на «Охматдет» упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. В Минобороны России подчеркнули, что заявления Киева о якобы намеренном ударе России по гражданским объектам на Украине абсолютно не соответствуют действительности. Как указали в ведомстве, многочисленные фото и видео, снятые в Киеве, подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты системы ПВО Украины.

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      Олег Давыдов
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