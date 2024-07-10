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07:12, 10 июля 2024Россия

«Бог разберется без советов». В России ответили Пугачевой на обвинение в обстреле детской больницы в Киеве

Захарова заявила Пугачевой, что Бог разберется в обстреле в Киеве без советов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на высказывание певицы Аллы Пугачевой об инциденте с попаданием ракеты в здание детской больницы «Охматдет» в Киеве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала фотографию ребенка на руках у женщины. Под снимком Алла Пугачева написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».

Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Пугачеву попросили признать иноагентом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил в Министерство юстиции РФ запрос с просьбой признать Пугачеву иноагентом. Парламентарий указал, что певица находится под иностранным влиянием и занимается в России «целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ и распространением сообщений для неопределенного круга лиц». В запросе отмечается, что Пугачева, используя соцсети, регулярно размещает необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти, активно комментирует события, касающиеся действий Вооруженных Сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции.

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В свою очередь, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев указал, что Пугачева превращается в инструмент политических провокаций. По его словам, артистку используют для «оправдания зверских преступлений киевского режима».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал мнение, что Пугачеву на подобного рода заявления подтолкнули недобросовестные люди или СМИ. «Такие заявления делать надо ответственно. Просто идти вслед за усилиями западных пропагандистов — очень опасная нелепая штука для публичных фигур», — заявил Карасин. Сенатор напомнил, что у ВС России есть указание избегать ударов по мирным целям.

«Охматдет» попала под удар норвежской NASAMS

8 июля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Власти страны заявили, что под удар попал ряд объектов, в том числе детская больница, и обвинили в атаке ВС России. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с этим страна запросила заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля.

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В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на больницу в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он призвал руководствоваться заявлением Минобороны РФ, исключающим удары российских военных по гражданским целям.

Позднее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил «Ленте.ру», что больница попала под удар норвежской зенитной ракеты NASAMS. Эта система для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами была передана Киеву в 2022 году. «То, что произошло 8 июля — это получилось так, что они ее поставили в жилой зоне, а когда наши ракеты начали атаковать объекты военного-промышленного назначения, ракета начала наводиться на наши ракеты, но по траектории врезалась в дома, в том числе и в больницу», — предположил он.

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      Марина Совина
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