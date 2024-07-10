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05:38, 10 июля 2024Мир

На военных базах США в Европе усилили меры безопасности из-за России. Пилотам приказали маскироваться под гражданских

CNN: США усилили меры безопасности на европейских военных базах из-за России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

США усилили меры безопасности на своих военных базах в Европе из-за угрозы саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, американская разведка получила информацию о том, что ряд лиц, которые якобы были наняты российской стороной, планировали совершить диверсии против военных объектов США. Разведданные, которые США получили в течение последних двух недель и о которых ранее не сообщалось, были сочтены «достаточно тревожными».

Несколько военных баз США в Европе повысили уровень готовности до уровня защиты «Чарли». Поясняется, что этот уровень «вводится в случае инцидента или получения разведданных, указывающих на вероятность какой-либо формы террористических действий или нацеливания на персонал или объекты», согласно данным армии США.

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В свою очередь, командование США в Европе утверждает, что принятые меры «связаны не с какой-то одной угрозой, а комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил».

Американским военным пилотам приказали маскироваться под гражданских

1 июля командование авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) США Шпангдалем на западе ФРГ приказало пилотам базирующегося там 52-го истребительного авиакрыла снимать униформу за ее пределами. Об этом писало издание Stars and Stripes.

Отмечается, что летчики должны будут добираться до места службы в гражданской одежде в качестве «меры предосторожности». Представители авиабазы не стали предоставлять более подробные сведения.

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Также были повышены меры безопасности в гарнизоне американской армии в немецком Штутгарте, где располагается штаб-квартира Европейского командования США. При этом конкретные действия, которые им пришлось применить, чтобы подготовиться к атаке террористов, не раскрываются. Один из источников CNN лишь подчеркнул, что подобного уровня угрозы не объявлялось как минимум десять лет.

НАТО создаст штаб в 140 километрах от России

Штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы появится в Финляндии, в городе Миккели. Информацию подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. Ожидается, что штаб появится в 140 километрах от границы с Россией.

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Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что к 2025 году большая часть военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) в ближайшем будущем перейдут под командование НАТО. В рамках выступления в Университете Джонса Хопкинса в США Писториус уточнил, что около 35 тысяч солдат будут иметь два высших уровня готовности. Министр также подтвердил, что страна наращивает присутствие своих военных на восточном фланге НАТО.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал «серьезным страхом НАТО» достижение РФ целей специальной военной операции (СВО). Другим поводом для беспокойства Североатлантического альянса являются неудачные попытки добиться ослабления России, отметил дипломат.

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      Марина Совина
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