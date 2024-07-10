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15:56, 10 июля 2024Мир

Орбан написал о планах Путина по Украине. Он предупредил европейцев о драматичных событиях на поле боя в июле и августе

Виктор Орбан в письме ЕС назвал следующие два месяца СВО самыми драматичными

Фото: Denes Erdos / AP

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут состояться уже в этом году. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал европейским коллегам по итогам визитов в Россию и Китай.

В письмах, отправленных председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран Европейского союза (ЕС), венгерский премьер предупредил, что следующие два месяца конфликта будут «более драматичными, чем когда-либо».

Орбан сообщил, что Путина удивил отказ Зеленского от прекращения огня

Орбан утверждает, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют 40-50 тысяч человек ежемесячно из-за выросшей интенсивности боевых действий. «Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что президент Украины [Владимир Зеленский] отклонил предложение о временном прекращении огня», — отметил он.

Также политик призвал ЕС запустить мирный диалог без США, поскольку из-за предвыборной кампании ждать инициатив от американской стороны не следует.

Основываясь на моих переговорах, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

Ранее премьер Венгрии раскрыл роль Меркель в конфликте на Украине

Во вторник, 9 июля, сообщалось, что в письме Мишелю премьер Венгрии раскрыл роль бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в конфликте на Украине. По его мнению, если бы Меркель оставалась у власти на начало 2022 года, конфликт не начался бы из-за ее навыков в дипломатии. «Она [Меркель] обладала способностью, умом и навыками изолировать конфликты, которые вредны для Европы», — считает политик.

Орбан также добавил, что страны Запада допустили большую ошибку, «способствуя эскалации конфликта». Таким образом, вместо необходимой изоляции ситуация лишь приобрела больший масштаб, отметил он.

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Подводя итоги поездки в Россию, венгерский премьер заверил, что не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Евросовета и ЕС. Он добавил, что отношение Путина к ситуации на линии фронта «существенно отличается от толкования» Зеленского.

Путин выдвинул условия для начала мирных переговоров с Киевом

В июне Путин назвал несколько условий для прекращения огня на Украине и начала мирного процесса. Так, статус Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей как регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах. Также Украина должна иметь нейтральный, безъядерный статус и отказаться от вступления в НАТО.

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Вскоре Зеленский отверг предложение Путина. «Эти заявления являются ультиматумом. В них нет ничего другого, кроме ультиматумов, которые были и раньше», — сказал он.

По мнению украинского лидера, если условия Путина будут выполнены, Россия не прекратит наступление.

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      Варвара Кошечкина
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