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14:50, 10 июля 2024Мир

Орбан назвал следующие два месяца СВО самыми драматичными

El País: Орбан в письме ЕС назвал следующие два месяца СВО самыми драматичными
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал следующие два месяца специальной военной операции (СВО) самыми драматичными. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на два отчета политика по итогу его визитов в Россию и Китай.

В письмах, отправленных председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран Европейского союза (ЕС), Орбан подводит итоги переговоров и утверждает, что следующие два месяца на Украине будут «более драматичными, чем когда-либо».

Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что, исходя из его разговоров, «все возможные предложения о прекращении огня и "дорожной карте" мирных переговоров будут положительно восприняты».

9 июля издание «Европейская правда» сообщило, что премьер Венгрии Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным направил письмо Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС. Согласно данным агентства DPA, венгерский политик уведомил их об увеличении шансов на перемирие в конфликте на Украине.

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      Лина Пивоварова
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