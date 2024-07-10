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22:05, 10 июля 2024Мир

Венгрия заявила об отсутствии угрозы со стороны России

Глава МИД Сийярто: Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза
СюжетРоссия и НАТО:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Европейского союза (ЕС). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в беседе с Reuters.

По его мнению, российские лидеры рациональны и не пойдут на риск прямого конфликта с Западом. Он отметил, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией.

Сийярто подчеркнул, что рабочие группы Североатлантического альянса в Брюсселе пытаются определить, как НАТО может принять участие в украинском конфликте.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО. Он добавил, что успех Москвы якобы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

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      Марина Совина
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