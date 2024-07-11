Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 11 июля 2024Мир

Канада запланировала передачу Украине нового пакета помощи

NP: Канада выделит Украине пакет военной помощи на $367 млн

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правительство Канады планирует выделить Украине пакет военной помощи на 367 миллионов долларов. Об этом сообщила газета National Post.

Отмечается, что новый пакет помощи анонсирует премьер-министр страны Джастин Трюдо на саммите Североатлантического альянса. Другие подробности не приводятся. Также глава правительства встретится с Владимиром Зеленским.

Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не может дать гарантии о долгосрочной помощи Украине даже при координирующей роли в военный поставках, однако сделает ее более предсказуемой и стабильной.

До того Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса создадут специальные логистические хабы в восточноевропейских странах военного блока, чтобы ускорить поставки оружия Украине. Он добавил, что это необходимо для ускорения доставки военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России сбили в Донецке выпущенную из РСЗО HIMARS ракету, она упала на территории больницы. Снаряд полностью уцелел

      Спикер Палаты представителей США отказался от приглашения Зеленского приехать на Украину

      Москва выразила сожаление по поводу участия Еревана в саммите НАТО

      В российском регионе семилетнего ребенка засосало в речной шлюз

      Стало известно о массовых закупках наркошопами оружия в даркнете

      Американские чиновники расстроились из-за объятий Путина и Моди

      Канада запланировала передачу Украине нового пакета помощи

      Секс-эксперт назвала идеальную для женского удовольствия позу

      На Филиппинах произошло мощное землетрясение

      В ЛНР заявили о признании ВСУ успехов ВС России на одном из направлений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше