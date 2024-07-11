Канада запланировала передачу Украине нового пакета помощи

NP: Канада выделит Украине пакет военной помощи на $367 млн

Правительство Канады планирует выделить Украине пакет военной помощи на 367 миллионов долларов. Об этом сообщила газета National Post.

Отмечается, что новый пакет помощи анонсирует премьер-министр страны Джастин Трюдо на саммите Североатлантического альянса. Другие подробности не приводятся. Также глава правительства встретится с Владимиром Зеленским.

Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не может дать гарантии о долгосрочной помощи Украине даже при координирующей роли в военный поставках, однако сделает ее более предсказуемой и стабильной.

До того Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса создадут специальные логистические хабы в восточноевропейских странах военного блока, чтобы ускорить поставки оружия Украине. Он добавил, что это необходимо для ускорения доставки военной помощи.

