Сборная Англии вырвала победу у Нидерландов и установила рекорд. Как прошел второй полуфинал Евро-2024

Сборные Англии и Испании стали финалистами Евро-2024

Сборные Англии и Испании стали финалистами чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Англичане победили голландцев, а испанцы — французов. Решающая встреча турнира состоится 14 июля на стадионе «Олимпийский» в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

На чемпионате Европы нет матча за третье место. Обладателями бронзовых медалей турнира стали сборные Франции и Нидерландов.

Назван фаворит финала Евро-2024

Cуперкомпьютер статистической компании Opta назвал сборную Испании фаворитом турнира, оценив вероятность победы команды в 57,3 процента. Победа англичан оценивается в 42,7 процента.

Сборная Англии ни разу не становилась победителем чемпионата Европы. Команда участвовала в 10 из 16 турниров, начиная с 1968 года. Лучшим результатом сборной является выход в полуфинал в 1968, 1996 и 2020 годах. В последний раз англичане проиграли в решающем матче итальянцам в серии пенальти.

Фото: Michaela Stache / Reuters

Испания является трехкратным чемпионом Европы. Команда выигрывала титулы в 1964, 2008 и 2012 годах. Они стали первой сборной, защитившей чемпионский титул.

Сборная Англии вырвала победу у Нидерландов

Встреча между командами прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Первый мяч на седьмой минуте забил полузащитник голландцев Хави Симонс в дальний верхний угол. На 16-й минуте защитник Дензел Думфрис попытался накрыть удар нападающего англичан Харри Кейна, после чего судья назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти реализовал Кейн и сравнял счет.

Фото: Reuters

Во втором тайме на 90-й минуте нападающий Олли Уоткинс получил пас в правой части штрафной и пробил в дальний нижний с острого угла. Он забил гол и принес англичанам победу.

Кейн стал лучшим бомбардиром в плей‑офф чемпионатов Европы в истории

Нападающий сборной Англии установил рекорд, забив шестой мяч в плей‑офф турниров. На втором месте по данному показателю располагается игрок сборной Франции Антуан Гризманн, на счету которого пять голов. По четыре гола в активе Драгана Джаича, Герда Мюллера, Дитера Мюллера и Нуну Гомеша.

Болельщики сборной Нидерландов напали на английских фанатов

Инцидент произошел перед матчем команд. Отмечается, что болельщики сборной Нидерландов устроили ряд нападений на англичан в барах Дортмунда. В результате инцидентов ранены пять болельщиков команды Англии.

Голландские болельщики начали бросать столы, стулья и бутылки, а английские болельщики отреагировали на это. Повреждений много: разбит телевизор, сломана мебель. Это было страшно и стыдно. Нам придется закрыться Лео Воехо Сотрудник бара в Дортмунде

По словам сотрудника одного из баров, драка началась, после того как нидерландские болельщики попытались украсть флаг Англии. Во время потасовки болельщики команды Нидерландов бросали табуретки, скамейки и бутылки.

Главный тренер сборной Англии может получить рыцарский титул

Гарет Саутгейт Фото: Lee Smith / Reuters

Гарет Саутгейт может удостоится этой чести, даже если у его команды не получится выиграть чемпионат Европы 2024 года. Источники издания сообщают о намерении правительства поставить Саутгейта в очередь на получение рыцарского титула, даже если его команда вылетит с Евро-2024, а он сам лишится должности.

При этом звание может достаться ему не сразу — к примеру, ныне покойный Бобби Робсон был удостоен этой чести спустя 12 лет после того, как оставил пост главного тренера англичан. Отмечается, что Саутгейт был близок к том, чтобы стать сэром после Евро-2020, когда сборная Англии дошла до финала турнира.