Голландские болельщики напали на англичан перед матчем Евро-2024

Болельщики сборной Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024

Болельщики сборной Нидерландов напали на английских фанатов перед матчем команд в полуфинале чемпионата Европы 2024 года по футболу. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, болельщики сборной Нидерландов устроили ряд нападений на англичан в разных барах Дортмунда. В результате инцидентов были ранены пять болельщиков команды Англии. По словам сотрудника одного из баров, драка началась после того, как нидерландские болельщики попытались украсть флаг Англии. Во время потасовки болельщики бросали табуретки, скамейки и бутылки.

На момент публикации новости счет во встрече 1:1. Команды ушли на перерыв.

Первым финалистом Евро-2024 стала сборная Испании. В полуфинале команда одержала победу над Францией со счетом 2:1.