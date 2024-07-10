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11:09, 10 июля 2024Спорт

Стюард травмировал капитана сборной Испании на Евро-2024

Стюард травмировал капитана сборной Испании Морату после полуфинала Евро-2024

Фото: Juan Medina / Reuters

Стюард травмировал капитана сборной Испании Альваро Морату после полуфинального матча Евро-2024. Об этом сообщает Marca.

Во время празднования выхода Испании в финал турнира на поле выбежал болельщик в форме сборной Турции. Служба безопасности стадиона побежала за ним и задела Морату. После этого футболист начал хромать и держаться за ногу.

Позднее Мората заявил журналисту Керри Хоу, что не знает, сможет ли выйти на поле в финале 14 июля. «Мне больно», — добавил спортсмен.

Испания в пятый раз вышла в финал Евро. В полуфинале команда обыграла Францию со счетом 2:1.

Ранее Мората пожаловался на отношение к нему на родине. «Я счастливее за границей, потому что люди меня уважают. В Испании нет уважения ни к чему и ни к кому», — заявил он.

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      Дарья Коршунова
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