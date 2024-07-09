Испания одержала волевую победу над Францией, установив два рекорда. Как прошел первый полуфинал Евро

Сборная Испании в пятый раз вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Испании обыграла Францию и в пятый раз в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это второй результат, лидером по количеству участий в решающих матчах континентального первенства является сборная Германии, которая шесть раз добиралась до финалов Евро. На нынешнем турнире немцев остановили именно испанцы, теперь у них будет шанс в четвертый раз стать чемпионом Европы.

Франция забила первый гол с игры на турнире

На девятой минуте отличился французский форвард Рандаль Коло Муани. Килиан Мбаппе, который вышел не поле без защитной маски, сделал точную подачу на партнера, который головой с близкого расстояния переправил мяч в сетку. Ранее сборная Франции забивала на турнире либо с пенальти, либо благодаря автоголам.

Фото: Heiko Becker / Reuters

Испания быстро оправилась от пропущенного мяча, и спустя 12 минут Ламин Ямаль красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной восстановил равенство. Испанец установил рекорд, став самым молодым автором гола в истории Евро. Атакующему полузащитнику 13 июля исполнится 17 лет, он существенно улучшил достижение швейцарца Йохана Фонлантена, установленное на Евро-2004.

было предыдущему рекордсмену Йохану Фонлантену 18 лет и 141 день

На перерыв сборная Испании ушла с преимуществом в счете. Вскоре после гола Ямаля отличился Дани Ольмо. Для испанского атакующего полузащитника это третий гол на турнире, он также отметился двумя голевыми пасами.

Хесус Навас установил рекорд

38-летний защитник сборной Испании стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в полуфиналах Евро. Предыдущее достижение принадлежало голкиперу сборной Германии Йенсу Леманну. Он установил его на континентальном первенстве 2008 года. Испанец перекрыл это достижение на три дня.

На стартовом отрезке игры Навас дважды отличился со знаком «минус». Сначала он не смог помешать Мбаппе сделать голевую передачу на Коло Муани, а затем получил желтую карточку за грубый фол. На 58-й минуте Наваса заменили.

Фото: Leonhard Simon / Reuters

На второй полуфинальный матч назначили скандально известного судью

Обслуживать встречу Англии против Нидерландов доверили бригаде арбитров во главе с немцем Феликсом Цвайером, что вызвало недовольство некоторых болельщиков и специалистов. Дело в том, что на заре судейской карьеры в 2004 году арбитра уличили в получении взятки в размере 300 евро. Тогда он в качестве лайнсмена обслуживал матчи низших лиг Германии. По итогу Цваейра дисквалифицировали на полгода.

Тот скандал не помешал арбитру в 2009-м начать обслуживать матчи бундеслиги, а спустя три года получить статус рефери ФИФА. В 2021-м Цвайер снова оказался в центре скандала: его работу на матче против «Баварии» раскритиковал выступавший за дортмундскую «Боруссию» хавбек сборной Англии Джуд Беллингем. Он вспомнил историю с договорными матчами, за что был оштрафован на 40 тысяч евро. Цвайер же взял паузу в судействе, но затем вернулся.

10 июля Цвайеру предстоит встретиться на поле с Беллингемом, а победитель противостояния 14 июля сыграет в финале с Испанией. Решающий матч пройдет в Берлине.