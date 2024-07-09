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09:47, 9 июля 2024Спорт

Полуфинал Евро рассудит замешанный в договорных играх судья

УЕФА не снимет с полуфинала Евро судью Цвайера, замешанного в договорных играх

Фото: Fiona Noever / Reuters

Полуфинал Евро-2024 между Англией и Нидерландами рассудит немецкий судья Феликс Цвайер. Об этом сообщает Daily Mail.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не снимет Цвайера с игры, несмотря на то, что ранее он был замешан в договорных матчах. В 2004 году немец получил денежную выплату в размере 300 евро за спорные решения во встрече, где был ассистентом главного арбитра Роберта Хойцера. За это Цвайер был отстранен от футбола на полгода.

В 2021 году полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, игравший за дортмундскую «Боруссию», раскритиковал работу Цвайера в игре чемпионата Германии и напомнил о его участии в договорных матчах. За это футболиста оштрафовали на 40 тысяч евро.

Полуфинальный матч пройдет в среду, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Евро-2024, проходящий в 10 городах Германии, продлится до 14 июля.

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      Андрей Стрельцов
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