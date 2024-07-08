Капитан сборной Испании пожаловался на отношение к нему на родине

Капитан сборной Испании Мората заявил, что на родине никого не уважают

Капитан сборной Испании по футболу Альваро Мората пожаловался на отношение к нему на родине. Его слова приводит Marca.

«Я счастливее за границей, потому что люди меня уважают. В Испании нет уважения ни к чему и ни к кому», — заявил спортсмен. Мората допустил, что Евро-2024 станет его последним турниром в составе сборной.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в решающей встрече с лучшим в паре Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы-2024 продлится до 14 июля. Турнир проходит в десяти городах Германии.