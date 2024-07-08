Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
2:0
2-й тайм
live
Тальерес
Winline Летний Кубок РПЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Црвена Звезда
Winline Летний Кубок РПЛ
Викингур Р
Завтра
21:45 (Мск)
Шэмрок Роверс
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Виртус
Завтра
22:00 (Мск)
Стяуа
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Испания
Завтра
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/2 финала
13:38, 8 июля 2024Спорт

Капитан сборной Испании пожаловался на отношение к нему на родине

Капитан сборной Испании Мората заявил, что на родине никого не уважают

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Капитан сборной Испании по футболу Альваро Мората пожаловался на отношение к нему на родине. Его слова приводит Marca.

«Я счастливее за границей, потому что люди меня уважают. В Испании нет уважения ни к чему и ни к кому», — заявил спортсмен. Мората допустил, что Евро-2024 станет его последним турниром в составе сборной.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в решающей встрече с лучшим в паре Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы-2024 продлится до 14 июля. Турнир проходит в десяти городах Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      Быструю утомляемость назвали симптомом опасных для жизни заболеваний

      Вышедшего из колонии экс-губернатора Белых оправдали

      В Германии призвали Украину ужесточить мобилизацию

      Одну партию не взяли в альянс Орбана в Европарламенте

      В МИД России высказались о приезде Канье Уэста в Москву

      Россиянам назвали способы возврата переведенных по ошибке денег

      Российский стилист назвал трендом одежду со знаками зодиака

      Служивший в ВСУ чешский наемник «играл в командира»

      ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по ресторану в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше