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13:27, 10 июля 2024Спорт

Капитан сборной Испании рассказал о последствиях столкновения со стюардом на Евро

Испанский форвард Мората сыграет в финале Евро после столкновения со стюардом

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Капитан сборной Испании Альваро Мората рассказал о последствиях столкновения со стюардом после полуфинального матча Евро-2024. Его слова передает Marca.

Мората заявил, что ситуация не помешает ему сыграть в финале чемпионата Европы, который пройдет 14 июля. «Просто желтая карточка стюарду, и все», — добавил форвард.

Инцидент произошел во время празднования выхода Испании в финал турнира 9 июля. На поле выбежал болельщик, служба безопасности стадиона побежала за ним и задела Морату. После этого футболист начал хромать и держаться за ногу.

Испания в пятый раз вышла в финал Евро. В полуфинале команда обыграла Францию со счетом 2:1.

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      Дарья Коршунова
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