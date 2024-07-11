Тарасова заступилась за Пугачеву

Татьяна Тарасова заступилась за Аллу Пугачеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за певицу Аллу Пугачеву. Ее слова приводит Sport24.

Специалист подчеркнула, что считает Пугачеву подругой. «Кем бы Аллу ни объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком!» — заявила Тарасова.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев раскрыл возможное наказание Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Если в публикациях Пугачевой будет выявлена дискредитация армии, певице может грозить до пяти лет тюремного заключения, отметил депутат.

9 июля Пугачева отреагировала на попадание ракеты в здание детской больницы в Киеве. Певица опубликовала в соцсетях фотографию ребенка на руках у женщины. Под снимком певица написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».