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03:52, 12 июля 2024Мир

Байден заявил об отстутствии причин разговаривать с Путиным

Байден: нет причин разговаривать с Путиным
СюжетПресс-конференция Путина:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент США Джо Байден заявил, что у него нет причины, чтобы сейчас разговаривать российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Я не готов с ним разговаривать, если он не изменит свое поведение», — заявил президент. При этом Байден выразил готовность поговорить с Путиным в случае, если российский лидер позвонит первым. Он подчеркнул, что таким образом открыт для каждого мирового лидера, который хочет поговорить.

Ранее на саммите Джо Байден оговорился и назвал Путина президентом Украины, передав ему слово, при этом представляя Владимира Зеленского. Президент США быстро понял ошибку и отшутился, сказав, что намерен «победить президента Путина».

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      Сергей Грехов
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