Байден заявил об отстутствии причин разговаривать с Путиным

Байден: нет причин разговаривать с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что у него нет причины, чтобы сейчас разговаривать российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Я не готов с ним разговаривать, если он не изменит свое поведение», — заявил президент. При этом Байден выразил готовность поговорить с Путиным в случае, если российский лидер позвонит первым. Он подчеркнул, что таким образом открыт для каждого мирового лидера, который хочет поговорить.

Ранее на саммите Джо Байден оговорился и назвал Путина президентом Украины, передав ему слово, при этом представляя Владимира Зеленского. Президент США быстро понял ошибку и отшутился, сказав, что намерен «победить президента Путина».