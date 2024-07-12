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08:42, 12 июля 2024Мир

Россия показала в ООН обломки атаковавшего Запорожскую АЭС дрона ВСУ. Как на это отреагировали?

Полянский на заседании ГА ООН показал дрон ВСУ, атаковавший Запорожскую АЭС

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации показал обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 7 апреля.

Полянский напомнил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сформулировал семь принципов обеспечения ядерной безопасности, а также пять тезисов обеспечения безопасности на ЗАЭС. Один из них — о недопустимости атак на станцию, который регулярно нарушается Киевом.

«Свидетельств этому достаточно. Вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем», — заявил дипломат.

Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Mary Altaffer / AP

Генассамблея ООН потребовала вывести российские войска с ЗАЭС

После выступления Полянского Генассамблея одобрила проект украинской резолюции с требованием к России вывести войска с территории ЗАЭС. Документ поддержали 99 из 192 стран: девять государств (Россия, Белоруссия, Бурунди, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея) выступили против; 60 стран, включая Армению, Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию, от голосования воздержались.

Резолюция не имеет юридически обязывающей силы. Полянский назвал ее политизированной, подчеркнув, что она «играет на руку западной партии войны».

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Украина регулярно атакует объекты ЗАЭС

Утром 3 июля ВСУ нанесли удары беспилотниками по подстанции «Радуга», где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. В результате атаки украинских военных пострадали восемь сотрудников станции. Кроме того, после удара беспилотников были повреждены два трансформатора.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что удар ВСУ по подстанции показал, что Украина не намерена соблюдать нормы ООН и МАГАТЭ. Он добавил, что атака беспилотниками была намеренно совершена во время того, как на подстанции «Радуга» находились работники, а интервалы между ударами проводились для того, чтобы пострадало наибольшее количество людей.

Гросси, комментируя произошедшее, призвал прекратить атаки БПЛА. Повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, подчеркнул он.

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      Варвара Кошечкина
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