Россия показала в ООН обломки атаковавшего Запорожскую АЭС дрона ВСУ. Как на это отреагировали?

Полянский на заседании ГА ООН показал дрон ВСУ, атаковавший Запорожскую АЭС

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации показал обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 7 апреля.

Полянский напомнил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сформулировал семь принципов обеспечения ядерной безопасности, а также пять тезисов обеспечения безопасности на ЗАЭС. Один из них — о недопустимости атак на станцию, который регулярно нарушается Киевом.

«Свидетельств этому достаточно. Вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем», — заявил дипломат.

Дмитрий Полянский. Фото: Mary Altaffer / AP

Генассамблея ООН потребовала вывести российские войска с ЗАЭС

После выступления Полянского Генассамблея одобрила проект украинской резолюции с требованием к России вывести войска с территории ЗАЭС. Документ поддержали 99 из 192 стран: девять государств (Россия, Белоруссия, Бурунди, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея) выступили против; 60 стран, включая Армению, Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию, от голосования воздержались.

Резолюция не имеет юридически обязывающей силы. Полянский назвал ее политизированной, подчеркнув, что она «играет на руку западной партии войны».

Украина регулярно атакует объекты ЗАЭС

Утром 3 июля ВСУ нанесли удары беспилотниками по подстанции «Радуга», где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. В результате атаки украинских военных пострадали восемь сотрудников станции. Кроме того, после удара беспилотников были повреждены два трансформатора.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что удар ВСУ по подстанции показал, что Украина не намерена соблюдать нормы ООН и МАГАТЭ. Он добавил, что атака беспилотниками была намеренно совершена во время того, как на подстанции «Радуга» находились работники, а интервалы между ударами проводились для того, чтобы пострадало наибольшее количество людей.

Гросси, комментируя произошедшее, призвал прекратить атаки БПЛА. Повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, подчеркнул он.