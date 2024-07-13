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13:07, 13 июля 2024Спорт

Футболист Сафонов написал второе заявление на бывшую жену

Футболист ПСЖ Сафонов написал заявление на бывшую жену о разглашении данных

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов написал второе заявление на бывшую жену Анастасию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, футболист обвиняет экс-супругу и ее сестру в краже его контракта с «Краснодаром» и разглашении конфиденциальных данных о размере его заработной платы в клубе. По словам спортсмена, он больше года не видел своего ребенка. Сафонов заявил, что не отказывался от выплаты алиментов и платил жене по 500 тысяч на ребенка по устной договоренности, однако не знал, куда идут деньги.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу бывшей жены, однако он по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.

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      Анастасия Борисова
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