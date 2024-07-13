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23:47, 13 июля 2024Спорт

Шансы Фьюри в реванше с Усиком оценили фразой о захвате России

Беллью о Фьюри в реванше с Усиком: будь я таким огромным, я бы захватил Россию
Александр Усик и Тайсон Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Тони Беллью оценил шансы соотечественника Тайсона Фьюри в реванше против абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе украинца Александра Усика. Его слова приводятся на YouTube-канале iFL TV.

Беллью заявил, что может представить себе победу Фьюри. «Чувак, если бы я был таким огромным — 120 кг и 210 см, — я бы захватил Россию, не боясь!» — такой фразой отреагировал он на вопрос об исходе поединка.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Первый поединок прошел в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии. Схватка продлилась все 12 раундов и завершилась победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным. Для Фьюри это поражение стало первым в профессиональной карьере при 34 победах и одной ничьей.

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      Андрей Стрельцов
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