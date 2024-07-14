Футболист «Краснодара» раскритиковал бывшего одноклубника за переход в «Зенит»

Футболист «Краснодара» Сперцян раскритиковал Волкова за переход в «Зенит»

Футболист «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян оценил переход бывшего защитника «горожан» Сергея Волкова в петербургский «Зенит». Его слова приводит РИА Новости.

Полузащитник раскритиковал экс-одноклубника. «Он поступил некрасиво. Ничего не могу сказать. Это было некрасиво по отношению к нам, к клубу, который его воспитывал», — заявил Сперцян.

Волков перешел в «Зенит» 24 июня, по информации портала Transfermarkt, сине-бело-голубые заплатили за него «Краснодару» 5 миллионов евро. Перед этим защитник потребовал от руководства «горожан» продать его в петербургскую команду.

13 июля «Зенит» победил «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок России. Волков провел весь матч на скамейке запасных.