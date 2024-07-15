Белгородского дезертира задержали за стрельбу в воинской части

В Белгородской области задержали дезертира, расстрелявшего сослуживцев

В Белгородской области задержали 29-летнего военнослужащего Алексея Журавлева, устроившего стрельбу в пункте военной дислокации. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, дезертира удалось поймать в Грайвороновском районе. Предположительно, он открыл стрельбу по сослуживцам из мести за унижения. Изначально считали, что мужчина унес с собой пулемет Калашникова, но позже оружие нашли недалеко от места происшествия.

Журавлев проходил службу в рядах Вооруженных сил России по контракту. Он оказался выходцем из чувашского села Юськасы.

Стрельба в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла в ночь на 12 июля. Возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и покушении. В результате происшествия не выжили трое военных, еще несколько человек получили ранения.