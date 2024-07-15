Названы характеристики использованного для покушения на Трампа оружия

Военный эксперт Дандыкин назвал везением несерьезное ранение Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа было совершено при помощи самозарядной винтовки AR-15, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Трампу повезло, что план стрелка не удался.

«Это достаточно легкая винтовка, точная, с хорошим магазином, самозарядная, но не самая продвинутая — рассказал Дандыкин. — Есть винтовки и получше. Но нужно сказать, что в США оружие — это святая святых. Это одна из самых вооруженных стран. Можно легко пройти проверку, получить справку и приобрести и AR-15, и другое оружие, патроны. И это проблема».

По словам военного эксперта, торговля оружием и всего, что с ним связано, — большой и значимый бизнес в США, от доходов с которого не хотят отказываться. Это, как считает Дандыкин, нередко приводит к трагедиям.

«Эту проблему постоянно поднимают, но решить ее не получается. Это целая индустрия: где научиться стрелять, где купить оружие, патроны. Во всем этом крутятся огромные деньги, и это может привести к очень тяжелым последствиям. Трампу повезло», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Томас Мэтью Крукс, стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа, использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. Как и когда винтовку получил 20-летний стрелок и какими были его мотивы, все еще выясняют.