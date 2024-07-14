Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:01, 14 июля 2024Мир

Стало известно происхождение винтовки стрелявшего в Трампа

AP: стрелявший в Трампа Крукс использовал купленную отцом винтовку AR-15
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Томас Мэтью Крукс, стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа, использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. Происхождение оружия стало известно журналистам Associated Press (AP) в правоохранительных органах, информацию от агентства приводит РБК.

По данным источника, оружие полгода назад или позже купил отец нападавшего. Как и когда винтовку получил 20-летний стрелок и какими были его мотивы, все еще выясняют.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на митинге в Пенсильвании. Крукс ранил его в ухо, экс-президента от последующих выстрелов заслонили охранники.

Материалы по теме:
Синдром Риттенхауса. Как белый подросток безнаказанно застрелил BLM-активистов и поставил США на грань расового конфликта
Синдром Риттенхауса.Как белый подросток безнаказанно застрелил BLM-активистов и поставил США на грань расового конфликта
4 декабря 2021
Черные дни. Атаки на пермский вуз и казанскую школу, расстрел в столичном МФЦ и другие резонансные преступления 2021 года
Черные дни.Атаки на пермский вуз и казанскую школу, расстрел в столичном МФЦ и другие резонансные преступления 2021 года
27 декабря 2021

Стрелка ликвидировали на крыше здания, в 140 метрах от места, где выступал Трамп. Как отмечают зарубежные СМИ, за несколько минут до начала стрельбы зрители сообщили полиции о подозрительном вооруженном мужчине, но те не придали жалобам значения.

Выяснилось, что 20-летний Томас Мэтью Крукс не имел криминального прошлого. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Без них никакой зловредной деятельности ГУР и СБУ не было бы». Захарова раскрыла роль США в покушениях на Путина

      Туристическое судно сгорело у берегов турецкого курорта

      На Западе заявили о бесполезности поставок F-16 для ВСУ

      Народную артистку России похоронили в скиту монастыря

      В США назвали причину провала силовиков при охране Трампа

      Алькарас победил Джоковича и второй раз выиграл Уимблдон

      Россиянка побывала в США и пожаловалась на ленивых американцев

      В Шереметьево отменили ограничения на взлет и посадку самолетов

      Подозреваемая в убийстве сына жительница Перми не признала вину

      Стало известно происхождение винтовки стрелявшего в Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше