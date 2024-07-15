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17:52, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Российский фестиваль побил сразу два рекорда

VK Fest 2024 собрал рекордные 205 тысяч человек

Фото: Пресс-служба VK

VK Fest 2024 завершил свою программу в пяти городах. Фестиваль собрал самое большое количество гостей в своей истории и побил сразу два рекорда России: по числу выступающих артистов и количеству развлечений, рассказали в пресс-службе компании.

В фестивале, прошедшем в Уфе, Красноярске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве, приняли участие более 500 артистов, инфлюенсеров и спикеров, среди которых «Руки Вверх!», Тимати, Баста, Дима Билан, МОТ, Хаски, HammAli & Navai, MACAN, L’One, Шура, Элджей, INSTASAMKA, «Три дня дождя», Мари Краймбрери, Ева Польна, «Моя Мишель» и CREAM SODA.

VK Fest 2024 вошел в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов и числу развлекательных активностей.

«У фестиваля уже два рекорда — это невероятный результат, которого мы смогли достичь вместе со всеми гостями VK Fest. Мы побили собственный прошлогодний рекорд по количеству выступающих артистов. В прошлом году их было 175, в этом — 277. Число активностей фестиваля тоже значительно увеличилось — на open-air работала 161 развлекательная зона», — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

С лекциями выступили 100 экспертов и знаменитостей, в том числе стендап-комик Нурлан Сабуров, олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Максим Траньков, артист Сергей Безруков, фигурист Евгений Плющенко и другие. Гостями и участниками зон инфлюенсеров VK Fest 2024 стали десятки самых популярных блогеров и артистов.

За полтора месяца 205 тысяч человек побывали на VK Fest, трансляции собрали более 22,5 миллиона просмотров.

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