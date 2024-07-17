Бывшего доцента российского вуза осудили за обман студента

В Мордовии суд оштрафовал доцента, пообещавшего студенту договориться об оценке

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Саранска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему доценту кафедры одного из высших учебных заведений республики. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года фигурант дела путем перечисления на банковскую карту получил от студента 3-го курса денежные средства. За вознаграждение он должен был договориться с другим преподавателем о проставлении студенту положительной оценки за экзамен. В действительности мужчина ни с кем не договаривался, оставив денежные средства себе, а студент сдал экзамен самостоятельно на оценку «удовлетворительно», основываясь на собственных знаниях.

В ходе следствия вину в совершении инкриминированного деяния мужчина признал полностью.

Уголовное дело следователем СК возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.