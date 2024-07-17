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14:15, 17 июля 2024Спорт

Назван самый дорогой футбольный бренд мира

Brand Finance назвала мадридский «Реал» самым дорогим футбольным брендом мира

Фото: Juan Medina / Reuters

Консалтинговая компания Brand Finance назвала самые дорогие футбольные бренды мира. Рейтинг доступен на сайте организации.

Лидером стал мадридский «Реал», стоимость бренда которого за год возросла до 1,81 миллиарда долларов. На втором месте расположился английский «Манчестер Сити», стоимость которого составила 1,73 миллиарда долларов. Замкнула тройку «Барселона» (1,65 миллиарда долларов).

Далее в рейтинге идут «Манчестер Юнайтед» (1,5 миллиарда) и «Ливерпуль» (1,48 миллиарда), мюнхенская «Бавария» (1,33 миллиарда), ПСЖ (1,29 миллиарда), а также лондонские «Арсенал» (1,07 миллиарда), «Тоттенхэм» (930 миллионов) и «Челси» (897 миллионов).

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. Также в сезоне-2023/2024 команда стала чемпионом Испании.

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