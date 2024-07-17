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19:18, 17 июля 2024Силовые структуры

По факту столкновения «Ласточки» с автомобилем возбудили уголовное дело

В Ленобласти следователи возбудили дело по факту столкновения «Ласточки» с авто

Кадр: РЕН ТВ

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения электропоезда «Ласточка» с автомобилем в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбудили по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

17 июля поезд протаранил выехавший на переезд автомобиль. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. По предварительной информации, в машине было четыре человека, они не выжили.

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