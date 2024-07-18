Алаудинов: ВС России показывают хорошие результаты на донецком направлении

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России демонстрируют хорошие результаты продвижения на донецком направлении. Об этом замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что на этом направлении российские войска ежедневно освобождают значительные участки. В том числе под контроль попадают населенные пункты.

Ранее спикер группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Волошин признал, что войска оставили позиции в поселке Урожайное в Донецкой народной республике, утратив контроль над населенным пунктом. По его словам, командование украинских войск сочло дальнейшее нахождение личного состава на территории Урожайного угрозой для боеспособности армии.