Глава МИД РФ Лавров спросил у постпреда США в ООН, не ошиблась ли она комнатой

Во время заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил у постоянного представителя США при организации Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой. Дипломат иронично заметил, что в качестве главной темы заседания был обозначен конфликт на Ближнем Востоке, однако американский представитель выступила с докладом совсем по иной теме.

Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь? Сергей Лавров министр иностранных дел России

В рамках организованного Россией заседания Совбеза ООН по вопросу многостороннего сотрудничества Томас-Гринфилд посвятила выступление украинскому конфликту, хотя основной темой встречи являлся кризис на Ближнем Востоке.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Лавров назвал выступление постпреда США в ООН красочным

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал выступление постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд, назвав его красочным.

«Благодарю представителя США за красочное выступление», — с иронией отметил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Невзирая на обозначенную тему встречи, американский дипломат повторила в своей речи несколько утверждений администрации США относительно конфликта на Украине и действий российской стороны, которые Москва неоднократно опровергала. Западные политики и дипломаты регулярно выступают в Совбезе ООН с докладами не по теме заседаний, пытаясь продвинуть антироссийскую повестку.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вместо обсуждения палестинского вопроса США вновь обвинили РФ в нежелании вести переговоры с Украиной

16 июля глава МИД России Сергей Лавров выступил в роли председателя министерских дебатов в Совбезе ООН на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». В центре обсуждения оказались палестинский вопрос и кризис на Ближнем Востоке. При этом представитель организации в США Линда Томас-Гринфилд выступила с докладом по другой теме.

Американский дипломат подняла вопрос переговоров России и Украины. Она заявила, что последняя швейцарская конференция по данной теме не являлась переговорами, так как она прошла без участия Москвы. Представитель США в ООН отметила, что для мирного урегулирования необходимо участие обеих сторон.

При этом Томас-Гринфилд сделала акцент на том, что Москва так и не проявила желания вести переговоры с Киевом по решению кризиса.

Ранее трое активистов попытались сорвать выступление Сергея Лаврова в рамках заседания Совбеза ООН. Они ворвались в зал с плакатами и попытались прервать российского дипломата.