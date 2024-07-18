Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 18 июля 2024Мир

Спецназ начал поиски человека с поясом смертника в метро Парижа

Actu17: спецназ начал поиски человека с поясом смертника в метро Парижа

Фото: Miguel Medina / Reuters

Французский спецназ и полиция начали поиски человека, предположительно, с поясом смертника в метро Парижа. Об этом сообщает портал Actu17.

«Ничто не позволяет на данном этапе подтвердить, что он был вооружен или оснащен взрывчаткой», — приводит портал слова источника из полиции.

В частности, была полностью эвакуирована станция «Насьон», расположенная на площади Нации в 11-м и 12-м округах города. Предполагается, что подозреваемый может ходить с гипсом на руке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пожелал кандидату в президенты США Дональду Трампу скорейшего выздоровления после покушения. Он добавил, что случившееся является трагедией для демократий, и Франция разделяет шок и возмущение американского народа.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российские «Бастионы» отработали удары по целям на Балтике

      Путин поручил увековечить память экс-главы Верховного суда Лебедева

      Испанию обвинили в использовании государственного допинга на Олимпиаде-1992

      В Германии задержали угрожавшего Тейлор Свифт сталкера

      Депутат Госдумы показал видео с моментом нападения разбивших ему голову мигрантов

      Россиянин сжег BMW X6 из-за мошенников и попался

      Врач предупредила о сигнализирующих о слишком густой крови симптомах

      Названы детали нового пакета помощи Франции ВСУ

      Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

      Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше