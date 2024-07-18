Actu17: спецназ начал поиски человека с поясом смертника в метро Парижа

Французский спецназ и полиция начали поиски человека, предположительно, с поясом смертника в метро Парижа. Об этом сообщает портал Actu17.

«Ничто не позволяет на данном этапе подтвердить, что он был вооружен или оснащен взрывчаткой», — приводит портал слова источника из полиции.

В частности, была полностью эвакуирована станция «Насьон», расположенная на площади Нации в 11-м и 12-м округах города. Предполагается, что подозреваемый может ходить с гипсом на руке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пожелал кандидату в президенты США Дональду Трампу скорейшего выздоровления после покушения. Он добавил, что случившееся является трагедией для демократий, и Франция разделяет шок и возмущение американского народа.