Россиянка открыла у себя дома одновременно детсад и кошачий отель

В Петербурге женщина открыла у себя дома одновременно детсад и кошачий отель

В Санкт-Петербурге женщина открыла у себя дома одновременно детский сад и кошачий отель. Об этом стало известно 78.ru.

Одна из родительниц рассказала, что дети регулярно возвращались домой в синяках и ссадинах. Взрослые предположили, что российская няня поднимает на них руку, поэтому решили отказаться от ее услуг. Но женщина отказалась возвращать им аванс и личные вещи.

Кроме того, выяснилось, что дети соседствовали с котами. Животные выглядели напуганными и вели себя агрессивно. Кого-то из детей они даже поцарапали. Вероятно, их приносили на передержку.

Телеканал обратился за разъяснениями в МВД, прокуратуру и Роспотребнадзор по Петербургу.

Ранее сообщалось, что кот по кличке Макс потерялся и спустя несколько дней был найден в Великом Новгороде.

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