Потерявшегося кота нашли в российском городе спустя несколько дней

Кот по кличке Макс потерялся в Великом Новгороде и был найден спустя пять дней

Кот по кличке Макс потерялся и спустя несколько дней и был найден в российском городе. Об этом сообщается в Telegram губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Животное спустя пять дней нашли две местные девушки Соня и Соня, которые обнаружили кота под бетонной плитой во дворах улицы.

Известно, что питомец и талисман магазина «Зоолог» в Великом Новгороде потерялся 26 июня. Как рассказали очевидцы, кота сбил велосипедист, вследствие чего животное испугалось и убежало. Позже к поискам подключился губернатор региона, написав историю кота.

«Сейчас он бодр и готов снова принимать гостей. Рад, что история оказалась со счастливым концом. Спасибо Соням и всем, кто откликнулся!» — заявил Никитин.

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