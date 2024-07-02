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20:16, 2 июля 2024Моя страна

Редкие североамериканские животные освоились в Магаданской области

Канадские бизоны освоились в поселке Тахтоямск Магаданской области

Фото: Jeff Mcintosh / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В России освоились редкие североамериканские животные — канадские бизоны. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на корреспондента.

По данным телеканала, крупных млекопитающих завезли транзитом через Якутию из Канады. Сейчас 20 канадских бизонов обитают в просторном вольере площадью порядка 30 гектаров в поселке Тахтоямск в 300 километрах от Магадана. Парнокопытных кормят сеном и комбикормом.

При этом переселенцы, являющиеся родственниками мамонтов, хорошо переносят русские морозы. Так, один из бычков в стаде родился в начале мая когда в регионе еще лежал снег. Он уже окреп, его хорошо приняли в стаде и теперь защищают от волков и медведей. Один из участников проекта Сергей Слинько рассказал, что лично наблюдал, как заплутавший медведь столкнулся с бизонами.

«Идет по дороге медведь, два бизона лежали у забора. Он просто шел и их не видел. Бизоны его увидели, вскочили. Я не знаю, я думал, у медведя инфаркт просто будет. Он еле убежал. Тут пыль стояла столбом», — отметил он.

Слинько также поведал о характере североамериканских животных. По его словам, они дикие и пока не привыкли к человеку, но при этом добродушные. У бизонов патриархат, и пока самки доминируют, самцы перебегают из одного стада в другое. Спикер отметил, что среди парнокопытных есть как ласковые представители, так и те, кто показывает характер.

В регионе рассчитывают, что появление канадских бизонов привлечет путешественников. Тем временем частные инвесторы надеются довести численность стада до ста, чтобы те смогли дать отпор хищникам. В таком случае переселенцев можно будет выпустить в дикую природу: они смогут поселиться в окрестностях турбаз и стать частью эколандшафта тайги.

Ранее в российский город на самолете доставили 11 экзотических животных. Известно, что 11 пальмовых грифов (вид хищных птиц — прим. «Ленту.ру») из Армении привезли в аэропорт Кольцово, расположенный в Екатеринбурге.

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