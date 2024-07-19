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22:31, 19 июля 2024Бывший СССР

«Между жизнью и смертью». Во Львове стреляли в экс-депутата Рады Фарион. Что известно о покушении?

60-летняя экс-депутат Рады Фарион в критическом состоянии после покушения
Ирина Фарион

Ирина Фарион. Фото: ВО Свобода / Wikimedia

Во Львове в пятницу, 19 июля, неизвестный выстрелил в бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион.

По словам местной журналистки Марты Олиярник, 60-летней Фарион выстрелили в висок. Стрелок был в перчатках, оружие без глушителя.

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9 июля 2024

Нападавший поджидал Фарион около дома

Как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), по предварительной информации, нападавший ждал Фарион у дома. Львовские СМИ пишут, что злоумышленник больше недели караулил ее во дворе.

Полиция Львова сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о проведении операции по задержанию нападавшего.

Позже стало известно, что во Львове снова раздалась стрельба, в сети распространилось видео задержания неизвестного. Полиция уточнила, что оно не связано с покушением на Фарион, поиски стрелка продолжаются.

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28 мая 2024

Фарион находится в критическом состоянии

Сейчас Фарион находится с огнестрельным ранением в критическом состоянии в больнице во Львове. По данным правоохранителей, врачи борются за жизнь «60-летней львовчанки» (ее имя не названо).

По информации источника в МВД Украины, экс-депутат Рады находится «на грани жизни и смерти», «пока ситуация критическая».

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27 апреля 2024

На покушение отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщения о покушении на Ирину Фарион, заявил, что главы МВД и Служба безопасности Украины (СБУ) оперативно докладывают о розыске нападавшего.

По его словам, для установления обстоятельств этого преступления задействованы необходимые силы.

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5 декабря 2023

Фарион ранее оскорбляла русскоязычных украинцев

29 мая львовский апелляционный суд восстановил Ирину Фарион в должности преподавателя местного университета, откуда она была уволена после оскорбления русскоязычных украинцев.

В прошлом году Фарион опубликовала электронное письмо студента из Крыма, который поддержал ее слова о том, что русскоязычные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не являются украинцами. Профессор не скрыла личные данные отправителя письма. СБУ завела на нее уголовное дело, после чего ее уволили из университета. Суд ее оправдал.

Фарион была депутатом Верховной Рады в 2012-2014 годах, является членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.

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      Марина Совина
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