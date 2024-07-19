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13:27, 19 июля 2024Спорт

Тарпищев рассказал о планах посетить Олимпийские игры-2024

Глава ФТР Тарпищев заявил, что посетит Олимпийские игры-2024 в Париже

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о планах посетить Олимпийские игры-2024 в Париже. Его слова приводит ТАСС.

«В Париж уже отправились наши тренеры. Плюс там будут личные тренеры игроков», — заявил Тарпищев, добавив, что отправится во Францию на следующей неделе.

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На Играх в Париже выступят семь российских теннисистов. В одиночном разряде сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде выступят дуэты Медведев — Сафиуллин, Андреева — Шнайдер и Александрова — Елена Веснина.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на турнир в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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