Глава ФТР Тарпищев заявил, что посетит Олимпийские игры-2024 в Париже

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о планах посетить Олимпийские игры-2024 в Париже. Его слова приводит ТАСС.

«В Париж уже отправились наши тренеры. Плюс там будут личные тренеры игроков», — заявил Тарпищев, добавив, что отправится во Францию на следующей неделе.

На Играх в Париже выступят семь российских теннисистов. В одиночном разряде сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде выступят дуэты Медведев — Сафиуллин, Андреева — Шнайдер и Александрова — Елена Веснина.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на турнир в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.